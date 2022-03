Comunali Palermo: Lagalla,da centrodestra mi rivolgo a tutti

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Posso garantire che in questo momento non ho alcuna certezza. Non si fa il sindaco di Palermo con il solo civismo: mi sto rivolgendo a tutto lo schieramento politico perché mi piacerebbe una grande e matura alleanza per un governo di salute pubblica, ma so che non è realizzabile. E' chiaro ed evidente che parto dall'ambito di centrodestra, ma non escludo nessuna forza politica che in questi ultimi mesi di consiliatura comunale si sia dissociata dalla gestione del comune di Palermo". Lo ha detto Roberto Lagalla, che in mattinata ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Palermo.

"Con Forza Italia i rapporti sono buoni - ha aggiunto - ma vedo che non si giunge a una sintesi e vedo che ognuno occupa una casella attendendo chissà che cosa. Credo che occorra fare un passo piu' avanti". Sul sostegno del suo partito, Lagalla ha risposto: "Ritengo abbastanza naturale che possa esserci una lista dell'Udc a sostegno della mia candidatura - ha aggiunto - ma non è il fine né l'oggetto di questa candidatura. Ho atteso fino a quando il ritardo è diventato intollerabile rispetto alla problematiche per Palermo e nel momento in cui lo faccio senza il supporto pieno e diretto di un partito recupero una funzione civica che nessuno può negare", ha concluso. (ANSA).