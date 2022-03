Comunali Palermo: Lagalla, serve governo salute pubblica

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Resto a disposizione della politica non rinnego il rapporto con il centrodestra che ha governato e che sta governando. Ma Palermo oggi ha bisogno di un governo di salute pubblica, di unità del pluralismo. Mi propongo ai cittadini prima di ogni cosa e al tempo stesso alla politica". Lo ha detto Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione, questa mattina, ufficializzando la sua candidatura a sindaco di Palermo.

"Non ho simboli di partiti, voglio recuperare una funzione civica - ha sottolineato - Faccio un richiamo ed un appello alla politica nell'interesse della città. Abbiamo assistito e stiamo assistendo a un estenuante gioco dell'oca, senza dare un risultato, facendo più tattica che strategia e giocando una estenuante guerra di posizione. La mia - ha detto - non è una critica alla politica perché ho imparato a conoscerne le ragioni, ad osservarne i riti, ho forte il senso e il valore del primato della politica, ma ho dovuto osservare che a Palermo il popolo ha taciuto". (ANSA).