Comunali Palermo: Lagalla, ringrazio presidente Berlusconi

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Ho letto su qualche quotidiano che il presidente Berlusconi avrebbe espresso il suo gradimento per la mia candidatura, nonostante io non militi in Forza Italia. Lo ringrazio per questa sensibilita' e per questa attenzione che reputo rilevanti e significativi. Non ho motivo di dubitare che sia un'affermazione sincera e un attestato di stima nei miei confronti". Lo ha detto Roberto Lagalla, che in mattinata ha annunciato la sua corsa a sindaco di Palermo e le dimissioni da assessore regionale a partire dal prossimo 31 marzo. (ANSA).