Comunali Palermo: Lagalla, porta aperta a forze politiche

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Lascio l'assessorato non in contrapposizione o in polemica con le forze politiche nelle quali mi riconosco come appartenenza alla maggioranza, ma lo faccio per rispetto e amore di questa città che non tollera più i ritardi della politica e che ha bisogno di cominciare a lavorare per un progetto". Lo ha detto Roberto Lagalla, che, in mattinata a Palermo, ha annunciato le dimissioni da assessore regionale per candidarsi a sindaco di Palermo. "Lo faccio lasciando la porta aperta a tutte le forze politiche e sociali che riterranno di potersi riconoscere nella costruzione e nella realizzazione di questo progetto", ha sottolineato. (ANSA).