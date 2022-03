Comunali Palermo: Lagalla, mie dimissioni sono irrevocabili

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Le mie dimissioni sono irrevocabili, per mettermi al servizio di Palermo. Le dimissioni sono fissate al 31 marzo per chiudere una serie di pratiche che al momento pendono sulla mia scrivania" Lo ha detto Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione. "Non mi sono confrontato nelle ultime ore con la politica, ma mi sono confrontato con la mia famiglia, con la mia coscienza, con i miei stretti collaboratori - ha aggiunto - Palermo non è la mia città natale, ma è una città che mi ha dato tanto e tante soddisfazioni, dove mi sono realizzato professionalmente, dove sono nati e cresciuti i miei figli". (ANSA).