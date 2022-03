Calcio: una offerta irrevocabile di acquisto per il Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 MAR - Una sola offerta irrevocabile di acquisto è stata presentata all'udienza di vendita telematica del ramo caratteristico della società Calcio Catania Spa, dichiarata fallita nel dicembre del 2021. Il collegio dei curatori, come previsto dalla legge, ha già rimesso gli atti alla sezione Fallimentare del Tribunale di Catania che "provvederà ad effettuare le opportune valutazioni di competenza". Il bando prevedeva che "in caso di offerta unica, valida ed efficace, la risposta sarà data all'acquirente tramite pec".

Il nuovo avviso era stato pubblicato lo scorso 8 marzo dopo che il Tribunale aveva prorogato dal 7 al 17 marzo l'esercizio provvisorio per la società. Due aste erano andate deserte.

La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Fallimentare del Tribunale, comprende "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati". Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali. (ANSA).