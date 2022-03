Mostre: sguardi che raccontano il mondo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - Racconta persone, paesaggi, ambienti, animali con un linguaggio silenzioso ma fortemente evocativo: quello dello sguardo. Arianna Di Romano affida la sua narrazione di questi mondi a 81 foto che compongono la mostra "Universi silenziosi" curata da Gabriele Accornero e ospitata al Monte dei pegni, a palazzo Branciforte, dal 19 marzo al 19 giugno. Arianna Di Romano è nata in Sardegna ma si è trasferita in Sicilia, la terra del padre, stabilendosi a Gangi, nelle Madonie, dove ha recuperato una dimora storica trasformata in una galleria, luogo di lavoro e di rifugio. In questi anni ha rivolto il suo obiettivo sui volti di popoli dei villaggi più remoti del sud-est asiatico, dei campi profughi e dei campi rom della Serbia e della Bosnia. Ha ripreso la vita negli agglomerati della Romania e della Polonia, la quotidianità all'interno dei monasteri ai confini con l'Ucraina. Il racconto è fatto di sguardi catturati, inaspettati o ricambiati.

"Gli scatti di Arianna Di Romano sono un racconto nel racconto all'interno del Monte dei pegni. È un luogo - dice il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, che ospita la mostra - denso di storia e di silenzi rappresi, a cui gli artisti restituiscono di volta in volta voce attraverso la loro sensibilità". (ANSA).