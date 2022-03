Ragazza azzannata da un pitbull,ricoverata con trachea perforata

(ANSA) - MELILLI, 13 MAR - Una donna di 26 anni, dipendente di un bar in Viale Kennedy a Melilli (Siracusa) , è stata azzannata alla gola da un cane pitbull che tentava di accarezzare che era entrato nel locale col padrone. Trasportata in ospedale a Siracusa alla donna è stata diagnosticata la perforazione della trachea: è stata poi portata all'ospedale Cannizzaro a Catania e ricoverata con la prognosi riservata. La polizia ha denunciato il proprietario del cane per lesioni gravi. (ANSA).