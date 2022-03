Incendio in casa a Messina, due ustionati

(ANSA) - MESSINA, 13 MAR - Una coppia di 42 e 49 anni è rimasta ustionata (la donna sul 60% del corpo l'uomo alle mani) a causa di un incendio nella loro abitazione a Messina divampato dopo una esplosione in cucina. I vigili del fuoco sono intervenuti al terzo piano di una palazzina in via Catara Lettieri, a Messina e avrebbero trovato una tanica di benzina nel bagno dell'abitazione probabilmente riempita e messa in casa per paura che il combustibile finisse nelle stazioni di rifornimento. Questa ipotesi non è stata ancora confermata. I due sono stati trasferiti al centro grandi ustioni di Catania.

In casa c'erano anche i due figli della coppia che non sono rimasti feriti. (ANSA).