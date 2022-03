Ucraina: vescovo di Mazara, parole Kirill mi intristiscono

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 12 MAR - "Quando la fede e le religioni strumentalizzano Dio per affermare la loro sopravvivenza, sono delle realtà morte". L'ha detto il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, rattristato dalle prese di posizione del patriarca di Mosca Kirill.

Mogavero è intervenuto alla manifestazione "Insieme per la pace", promossa dalla Caritas diocesana col patrocinio del Comune, svoltasi nel pomeriggio in piazza della Repubblica, a Mazara del Vallo. "La Chiesa russa è agonizzante e si sta schierando con il potente, contro l'uomo e a favore dello sterminio degli innocenti. Da uomo di Chiesa questo mi intristisce molto", ha concluso Mogavero. (ANSA).