Teatro: La classe, in scena criminalità e conflitti sociali

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Debutterà martedì 15 marzo alle ore 21 nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo La classe di Vincenzo Manna, nell'allestimento prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri, GoldenArt Production, Società per Attori e diretto da Giuseppe Marini.

Realizzato in collaborazione con Tecnè, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, Phidia e con il sostegno di Amnesty International, lo spettacolo è interpretato da Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Valentina Carli, Edorardo Frullini, Federico Le Pera, Caterina Marino, Andrea Monno e Giulia Paoletti; le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Laura Fantuzzo, le musiche Paolo Coletta e le luci di Javier Delle Monache.

Repliche fino a domenica 20 marzo.

Il progetto de La classe nasce dalla sinergia di soggetti operanti nei settori della ricerca (Tecnè), della formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP) e della produzione di spettacoli dal vivo. A monte dello spettacolo c'è una ricerca basata su circa 2.000 interviste a giovani tra i 16 e i 19 anni, sulla loro relazione con gli altri, intesi come diversi, altro da sé, e sul loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il presente con un passato anche remoto e con un futuro non prossimo.

Gli argomenti trattati nel corso delle interviste hanno rappresentato un importante contributo alla scrittura drammaturgica del testo La classe di Vincenzo Manna, ambientato in una cittadina europea dei nostri giorni in forte crisi economica. Disagio, criminalità e conflitti sociali sono il quotidiano di un decadimento generalizzato che sembra inarrestabile. (ANSA).