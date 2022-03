Mafia: Orlando, Joe Petrosino è icona della legalità

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - Il Comune di Palermo ha ricordato oggi, con una cerimonia commemorativa sul luogo dell'omicidio, in piazza Marina, la figura di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano, ucciso dalla mafia il 12 marzo 1909. Per l'Amministrazione comunale era presente il sindaco Leoluca Orlando.

"Joe Petrosino - ha detto il sindaco - è icona della legalità.

Ogni anno Palermo ricorda con grande ammirazione e gratitudine il suo impegno nella lotta alla mafia che, a distanza di oltre un secolo dal suo assassinio, continua ad essere monito attuale per affermare con forza la cultura della legalità dei diritti".

