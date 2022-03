Incendio in segheria per cassette e imballaggi a Vittoria

(ANSA) - VITTORIA, 12 MAR - Un incendio è divampato la notte scorsa in una segheria di Vittoria nel ragusano. Le fiamme si sono sviluppate, intorno alle 2 del mattino, in un opificio per la realizzazione di cassette in legno ed imballaggi per i prodotti agricoli. Stanno lavorando i vigili del fuoco. Il rogo è stato domato, ma le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse. Quasi interamente distrutto il capannone. Indagano i carabinieri. (ANSA).