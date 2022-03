Turismo: ricavi Aeroviaggi a 58 mln, il doppio del 2020

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Il Gruppo Aeroviaggi - proprietaria del brand Mangia's - ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi pari a 58 milioni di euro, registrando un raddoppio rispetto all'esercizio 2020, secondo quanto emerge dai risultati preconsuntivi 2021.

La catena alberghiera ha totalizzato lo scorso anno 626 mila presenze tra turisti italiani e internazionali, facendo registrare numerosi fully booked nei 13 resorts e club del gruppo in Sicilia e Sardegna. Nel periodo maggio-luglio sono state generate complessivamente oltre 25 mila room nights (prenotazioni di camere) tramite canali di vendita diretti, con una crescita rilevata del 90% rispetto al 2020.

L'Ebitda si è attestato a 11 milioni di euro circa nel 2021, a fronte di 1 milione del 2020, segnando un risultato positivo, in particolare se confrontato con il dato di 13 milioni di Euro del 2019, stagione record per il Gruppo. Considerando il minor numero di giorni di apertura delle strutture nel 2021 rispetto al 2019 (123 giorni nel 2021 vs 172 giorni nel 2019), inoltre, l'Ebitda risulta ancora più significativo.

In linea di continuità, i principali Kpi (gli indicatori di performance) della divisione Hospitality hanno registrato un forte miglioramento rispetto al 2020. I risultati raggiunti avvengono dopo il riposizionamento del Gruppo nel segmento upper-upscale sancito dalla nascita del brand Mangia's a luglio 2021 e caratterizzato da numerosi investimenti, culminati nella partnership siglata a dicembr scorso con Blackstone, che permetterà di destinare circa 85 milioni di euro di investimenti ai resort.

"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti che testimoniano la forte imprenditorialità e resilienza del Gruppo che ha saputo reagire alla crisi pandemica innovando il proprio modello di business in modo radicale", dice Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi spa. (ANSA).