Rievocazione in abiti epoca del medioevo al castello di Caccamo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Un vero salto nel passato. Con armature, scudi e spade. A partire dal 13 marzo 2022, al Castello di Caccamo si svolgeranno le giornate medievali, a cura della società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sezione Regionale Siciliana con la collaborazione e concessione del patrocinio da parte del Comune, "un modo diverso e originale per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale caccamese", affermano i promotori Un appuntamento mensile per dieci mesi presso il Castello medievale, dove il visitatore può assistere a una rievocazione storica intervallata da momenti di narrazione e spiegazione degli ambienti del castello.

Domenica l'inizio delle attività inizierà alle ore 10:30 presso la Sala Prades del Castello, per poi concludersi, dopo aver attraversato gli atri esterni, al baglio centrale, dove avverrà l'ultima fase rievocativa. I visitatori saranno accompagnati con la presenza dei figuranti in abito d'epoca alla visione commentata delle sale del piano nobile del maniero. (ANSA).