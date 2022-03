Caro prezzi: Ance e Confindustria Sicilia, appello a governo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Ance Sicilia e Confindustria lanciano un grido di allarme per l'aumento vertiginoso dei prezzi che mette a repentaglio l'economia nell'Isola.

"Il caro-carburanti, gas ed energia, i prezzi alle stelle delle materie prime, la difficoltà a reperirle e la chiusura degli impianti di produzione strozzati dal caro-bollette rendono impossibile proseguire le attività dei cantieri e costringono le imprese edili siciliane a sospendere tutto e a porre il personale in cassa integrazione per difficoltà di approvvigionamento dei materiali. E' a rischio la sopravvivenza dell'intero comparto", annuncia Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia.

"Le previsioni sono funeste: 20 milioni di ore di cassa integrazione. Non ci saranno vie di uscita, non se le imprese resteranno sole e se il governo regionale non interverrà in maniera netta, convinta e drastica". L'appello, viene da Confindustria Sicilia, rivolto al governo Musumeci, al quale si chiede "un unico intervento sulla leva del costo del lavoro.

Risorse per la decontribuzione, solo così potremo uscire dall'angolo". La richiesta emerge da un incontro con il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e il consiglio di presidenza di Confindustria Sicilia, ala quale sono intervenuti anche nella sede dell'assessorato dell'economia il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e i vicepresidenti di Confindustria Sicilia Antonello Biriaco e Gregory Bongiorno.

