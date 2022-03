Aeroporti: spagnola Albastar volerà su rotta Trieste-Trapani

(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Albastar, compagnia aerea spagnola dal cuore italiano, inizierà le operazioni di volo che collegheranno l'aeroporto di Trieste con Trapani, con due frequenze settimanali a partire dal 28 marzo 2022. I voli saranno operati da aeromobili Boeing B737-800NG da 189 posti in classe unica, ogni lunedì e giovedì, a partire dal 28 marzo 2022, fino al 27 ottobre 2022.

I voli decolleranno da Trapani alle 7:30 (arrivo a Trieste 09:10) per tornare da Trieste alle 10:00 (arrivo a Trapani 11:40). La tariffa da Trapani a tratta sarà di 66.08 euro tutto incluso; da Trieste 76.28 euro tutto incluso.

"Il collegamento bisettimanale, valida opportunità per i residenti in Sicilia che potranno usufruire di tratte agevolate, offrirà all'utenza un'importante opportunità per raggiungere due destinazioni di spiccato interesse turistico, tramite voli diretti", è il commento di Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O Albastar.

"Trapani è una destinazione storica per Trieste Airport, con una media di quasi 40 mila passeggeri l'anno nel periodo 2010-2017. Siamo lieti di riaccoglierla nel nostro network con un operativo adatto sia ai passeggeri leisure che a quelli business", sostiene Marco Consalvo, a.d. di Trieste Airport, augurandosi ulteriori sviluppi con la stessa compagnia.

Albastar è una compagnia aerea privata spagnola con stabile organizzazione in Italia dal 2014, fondato nel 2009. Il vettore opera con una flotta di cinque B737-800NG. (ANSA).