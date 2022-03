Covid: da oggi via libera a consumazioni in cinema e teatri

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - Assistere ad una piece o ad un film sgranocchiando popcorn e sorseggiando bibite, senza però disturbare gli altri spettatori. Scompare un altro divieto per contrastare il Covid: da oggi è possibile consumare cibi e bevande in cinema e teatri, nelle sale da concerto e nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive. Lo prevede la legge 18 del 4 marzo 2022 - che ha convertito il decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022.

Il ritorno alla consumazione nelle sale dove si fa spettacolo è dipeso un emendamento approvato all'unanimità lo scorso febbraio dalla commissione Affari sociali della Camera.

I gestori delle sale cinematografiche tirano un sospiro di sollievo. "Finalmente questo giorno è arrivato - commenta Andrea Peria, vice presidente regionale dell'associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) -, dopo un lungo stop imposto dal governo, ritenuto esagerato e lesivo per le nostre attività commerciali. Vorrei ricordare che nelle sale cinematografiche, durante il lungo periodo della pandemia, non ci sono stati casi di contagio. Un plauso infine va al ministro Franceschini, che ancora una volta ha dimostrato sensibilità concedendo un'ulteriore ristoro per il mancato incasso nel periodo post natalizio". (ANSA).