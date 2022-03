Torna Donnafugata Music & Wine al Brass group di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Vino e musica. Tornano i concerti dal vivo del Donnafugata Music & Wine with the Brass Group con una doppia data a Palermo, l'1 e il 2 aprile alle ore 19, nella suggestiva cornice del Real Teatro di Santa Cecilia. La formula del Donnafugata Music & Wine abbina ad ogni vino un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione. Un progetto nato nel 2002 che vanta una serie di concerti-evento in luoghi evocativi quali il Blue Note di New York e il Museo dell'Acropoli di Atene e la produzione di tre album, presto disponibili su Spotify e iTunes. La Fondazione The Brass Group - con l'occasione del terzo album - torna a collaborare con il Donnafugata Music & Wine, grazie ad alcuni suoi maestri: Diego Spitaleri (pianoforte) e Fabio Lannino (contrabbasso, basso elettrico e chitarra) che curano anche la direzione musicale del progetto, Sebastiano Alioto (batteria) e Vito Giordano (flicorno). Completano il cast i musicisti Vincenzo Favara (percussioni), Vincenzo Toscano (violoncello) ed Ermanno Nuzzo (chitarra). Josè Rallo, titolare di Donnafugata e voce solista del gruppo, racconterà i suoi vini attraverso un repertorio che spazia dal Jazz alla musica brasiliana. Antonio Rallo - winemaker dell'azienda di famiglia - sceglierà i vini Donnafugata che saranno proposti durante i due concerti di Palermo. I biglietti potranno essere acquistati online, presso le sedi della Fondazione The Brass Group e nei punti vendita Primafila. (ANSA).