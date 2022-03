Incendio in casa a Palermo, anziana soccorsa dai pompieri

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Incendio in un appartamento in via Dei Nebrodi a Palermo questa mattina. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri in soccorso di una donna di 90 anni che si trovava nell'abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri hanno evitato che le fiamme provocassero danni più gravi in casa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia. Non è in grave condizioni. Da una prima ricostruzione le fiamme sono partite da una coperta elettrica e poi si sono propagate al materasso.

(ANSA).