Palermo, consegnate tessere preziose del Mosaico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 07 MAR - Si è svolta questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo delle Aquile a Palermo la cerimonia di conferimento delle Tessere preziose del mosaico a: Massimo Brizzi, giornalista, conduttore televisivo e video maker, fa parte della redazione di Tele One, tv regionale siciliana, con sede a Palermo. Dopo avere svolto il volontario con l'associazione "Angeli della notte", ha prodotto numerosi servizi televisivi sulla condizione dei senzatetto nella città di Palermo; Mario Attinasi, presidente nazionale Associazione Assoimpresa; Salvatore Camiolo, presidente A.S.Tra.Fe. Sicilia Odv; Alessandro Ricerca, commissario della Polizia di Stato, per l'impegno speso a favore della cittadina Eva Larsson, di origine svedese, utile a risolvere il procedimento di ricongiungimento con la nipote residente a Stoccolma; Lina Felicia Trimarchi, presidente Associazione Io sono l'altro Associazione Angeli della Notte, per cui ha ritirato il riconoscimento la vice presidente Marilena Woodrow. Alla cerimonia ha preso parte anche l'assessore Toni Sala. (ANSA).