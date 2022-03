Inaugurata nave green Iginia in servizio su Stretto Messina

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Una nave Green per il servizio di traghettamento nello Stretto, la Iginia di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs italiane), è stata inaugurata questa mattina, nel porto di Messina. La nave - costruita dall'associazione Temporanea d'Imprese composta dalla mandataria T. Mariotti S.p.A. e dalla mandante Officine Meccaniche Navali e Fonderie San Giorgio del Porto S.p.A. - sarà operativa a partire da domani martedì 8 marzo e offrirà servizi per il trasporto di treni, passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni. Al taglio del nastro dell'Iginia erano presenti Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e DG Rfi, Giuseppe Marta, Direttore Navigazione Rfi, Gaetano Armao, vice presidente Regione Siciliana, Leonardo Santoro, Commissario Straordinario di Messina.

La nave utilizza un sistema di propulsione garantito da due pacchi di batterie ricaricati da pannelli solari già installati sulla nave. Tecnologie che permettono zero emissioni di CO2 e gas serra. (ANSA).