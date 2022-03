Calcio: Catania, Tribunale proroga esercizio provvisorio

(ANSA) - CATANIA, 07 MAR - Proroga dell'esercizio provvisorio dal 7 "al 17 marzo per valutare l'ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della società Calcio Catania Spa" dichiarata fallita nel dicembre del 2021. E' la decisione della sezione fallimentare del Tribunale del capoluogo etneo. Il 4 marzo scorso è andata deserta la seconda asta che seguiva quella dell'11 febbraio, anche quella senza partecipanti.

La vendita telematica, fissata dai tre curatori nominati dalla sezione Tribunale, comprende "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; due marchi registrati". Non fa parte della procedura il titolo sportivo, che non può essere ceduto a terzi, ma può solo essere attribuito dalla Figc a una diversa società in presenza dei requisiti richiesti dalle norme federali. (ANSA).