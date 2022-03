Lavoro: D'Anca (Cisl), subito rinnovo contratto edili Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 05 MAR - "È necessario e non più derogabile il rinnovo del contratto provinciale edile dei lavoratori di Siracusa, che in questo momento riguarda oltre seimila addetti" . Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca, e Gaetano La Braca, responsabile territoriale della Filca Cisl Ragusa- Siracusa. "Da tempo come Filca abbiamo più volte rivendicato il rinnovo del contatto e infatti ci sorprende l'appello all'unità d'intenti sindacale invocata dal segretario principale della Fillea Cgil perché la Filca non si è mai sottratta dal partecipare a tutti i tavoli organizzati per concordare la trattativa - aggiungono -. E proprio perché siamo fermamente convinti che l'unità non predica ma si pratica, siamo anche pronti a lanciare la mobilitazione qualora la richiesta, che è sul tavolo dell'Ance, restasse disattesa". "Ma siamo fiduciosi - concludono - perché dopo il rinnovo contrattuale nazionale che è stato siglato ieri, l'Ance ha sciolto le riserve territoriali e auspichiamo pertanto e siamo certi che si possa giungere presto alla firma". (ANSA).