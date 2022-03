Teatro: La pazza di Chaillot di Jean Giraudoux al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - Una commedia ambientalista, poetica e surreale: La pazza di Chaillot di Jean Giraudoux, nell'adattamento di Letizia Russo, per la regia di Franco Però, è la nuova produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - realizzata in collaborazione col Teatro di Napoli - che debutterà martedì 8 marzo, alle ore 21, al Teatro Biondo di Palermo.

Temi attuali in un allestimento di notevole impegno con Manuela Mandracchia protagonista nel ruolo di Aurelie, insieme a Giovanni Crippa nel ruolo del Cenciaiolo e a Giulio Cancelli (il Prospettore), Evelyn Famà (Constance), Emanuele Fortunati (Pierre), Ester Galazzi (Gabrielle), Mauro Malinverno (il Barone), Riccardo Maranzana (lo Speculatore/la Guardia), Francesco Migliaccio (il Presidente), Jacopo Morra (il Sordomuto/Jadin/il Fognaiolo), Zoe Pernici (Irma), Miriam Podgornik (la Fioraia/la Piccola risparmiatrice/la Salvatrice), Davide Rossi (Martial).

Le scene sono di Domenico Franchi, i costumi di Andrea Viotti e le musiche di Antonio Di Pofi. Repliche fino al 13 marzo.

La pazza di Chaillot è una donna un po' stravagante e un po' fuori dal mondo, ma amata da tutte le persone umili del suo quartiere: quando intuisce che un gruppo di cinici industriali e finanzieri hanno scoperto immensi giacimenti di petrolio nel sottosuolo e intendono distruggere la città per riuscire a sfruttarli, non può esimersi dall'intervenire. Convoca allora altre amiche - come lei al limite fra normalità e follia - e assieme ad un gruppo di personaggi poetici, borderline, ma ricchi di passione e verità, decide di sequestrare e giustiziare quegli uomini aridi e avventurieri.

"Jean Giraudoux - commenta il regista Franco Però - nel 1943, durante l'occupazione tedesca, scrive, quasi a premonizione dei tempi a venire, questa folle, ecologica, politica, poetica ed ingenua commedia fantastica; ne La folle de Chaillot c'è tanta consapevolezza della direzione che avrebbero preso le nostre società". (ANSA).