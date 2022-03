Sicilia: asse Lega-Fi-Udc, decisivo vertice Salvini-Meloni

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - Potrebbe arrivare a breve la svolta nel centrodestra sulle candidature a Palermo, Messina e soprattutto alle regionali d'autunno. Decisivo sarà il vertice tra Salvini e Meloni, i due leader potrebbero incontrarsi la prossima settimana, come riferiscono diverse fonti, anche se al momento non c'è una data. Presentare una coalizione unita e coesa alle amministrative di primavera e alle regionali è la missione di Salvini, forte dell'asse consolidato con Forza Italia dopo il confronto avuto ieri con Gianfranco Miccichè e degli ottimi rapporti con l'Udc alla luce dei colloqui che il leader della Lega ha avuto con Lorenzo Cesa due giorni fa. Al 'capitano' gli alleati (Fi, Udc e autonomisti) hanno riconosciuto la capacità di fare sintesi: il nodo, a questo punto, rimane solo Fratelli d'Italia. Al partito della Meloni sarà chiesto di condividere lo schema su cui gli altri alleati concordano: un'intesa complessiva sulla doppia tornata elettorale. In questo quadro bisognerà poi trovare la sintesi sui nomi, mettendo da parte "ogni tipo di fuga in avanti", come ha detto ieri Salvini.

"Noi stiamo lavorando per l'unità del centrodestra - dice il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo - Gli alleati hanno riconosciuto a Salvini la capacità di potere trovare una sintesi. Siamo fiduciosi e convinti che con una coalizione unita potremo vincere le competizioni delle amministrative e delle regionali". (ANSA).