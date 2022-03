Comunali: Lega Palermo prepara la lista, vertice con Salvini

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - Un'ora e mezza in una saletta dell'hotel delle Palme a Palermo per un incontro riservato con i fedelissimi e capire quali strategie mettere a punto per una lista della Lega che a Palermo sia forte e competitiva per le prossime elezioni amministrative di primavera.

Il leader del Carroccio Matteo Salvini ieri sera insieme all'assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, al deputato nazionale Francesco Scoma, in attesa di sapere se sarà lui il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, ai deputati nazionali Vincenzo Figuccia e Marianna Caronia, che secondo i ben informati sarebbe ancora indecisa se ricandidarsi al comune di Palermo. Ma c'erano anche i deputati regionali Luca Sammartino e Giovanni Cafeo, oltre all'agrigentino Carmelo Pullara. Non c'erano il capogruppo all'Ars Antonio Catalfamo e Orazio Ragusa. Ed ancora, l'eurodeputata di Licata Annalisa Tardino e il sindaco di Motta Sant'Anastasia e vice segretario regionale del partito, Anastasio Carrà. Non era presente il coordinatore regionale Nino Minardo, che si dovrà occupare della sostituzione dei coordinatori provinciale e cittadino a Palermo Figuccia e Anello in quanto prossimi candidati. Sul tavolo i programmi e i cinque tavoli tematici aperti su Palermo. Ma anche la lista con i nomi dei candidati della Lega in corsa per Palazzo delle Aquile, che sarebbe già a buon punto. Tra i sicuri ricandidati, il capogruppo della a palazzo delle Aquile, Igor Gelarda, i consiglieri Sandro Anello e Sabrina Figuccia, Elisabetta Luparello, responsabile Lega giovani Palermo e fidanzata del senatore umbro Luca Briziarelli, Raffaele Loddo, già assessore provinciale con Francesco Musotto presidente, Giovanni Melia, già consigliere comunale e della quinta circoscrizione di Forza Italia, Salvatore Savoca, vicepresidente della seconda circoscrizione e Maria Pitarresi, consigliere della prima circoscrizione. Secondo i rumors leghisti non è detto che ci sia ancora Roberta Cancilla, assente ieri sera, eletta con Forza Italia e poi passata alla Lega. "Stiamo lavorando a creare quella classe dirigente che punta a governare sia a Palermo che alla Regione", dice Sandro Anello - Matteo Salvini è ottimista e punta molto su Palermo". (ANSA).