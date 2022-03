Sicilia: Salvini, ci sono bisticci, ma provo a fare sintesi

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - "Abbiamo le liste pronte sia al Comune di Palermo sia alla Regione Siciliana, rimangono pochissimi spazi. Sui nomi dei candidati lasciatemi un po' di tempo, il centrodestra vince la dove è unito. So che qui ci sono un po' di bisticci e di diversità di vedute: Musumeci, la Meloni, Lombardo, Forza Italia. Provo a fare sintesi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Palermo che ha incontrato in un hotel, a Palermo, il leader di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè, e l'ex presidente della Regione e fondatore del partito autonomista Raffaele Lombardo. Al centro del confronto le elezioni amministrative e le regionali. "Stiamo lavorando per l'unità del centrodestra ci sono tanti nomi in campo, non abbiamo ancora trovato una sintesi ma uniti vinciamo", spiega Salvini.

"Il centrodestra unito - osserva il leader della Lega - prevede la presenza di tutti, ma tutti devono volere l'unità: io la voglio. Se qualcuno dice 'il candidato è mio oppure me ne vado col pallone e non giocate più' non va bene, io intendo il dialogo in maniera diversa". A chi ha ricordato che il governatore Nello Musumeci è già in campo col sostegno di Fratelli d'Italia, Salvini ha risposto: "Lui è il governatore in carica e deve fare bene il suo lavoro in questi mesi: poi sul prossimo candidato decideremo tutti insieme".

"Palermo avrà il suo candidato sindaco di centrodestra unitario - dice Salvini - l'obiettivo è vincere". (ANSA).