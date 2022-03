Scuola: Steam, docenti del Sud si incontrano a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 03 MAR - Diverse decine di scuole del Sud si incontreranno, da domani a domenica, a Marsala, per avviare il progetto "Una rete per il Sud. Obiettivo Steam" promosso dal ministero dell'Istruzione, che ha scelto come scuola capofila il liceo delle scienze umane, economico sociale e linguistico "Pascasino".

Steam è l'acronimo di "Scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica". Ma - sottolinea una nota del Pascasino - è soprattutto un approccio didattico nuovo, che innova profondamente l'istruzione scolastica". Il progetto verrà avviato domani, alle 15. Annunciata la presenza del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Stefano Suraniti, e di Vittoria Casa, presidente della commissione Pubblica istruzione della Camera.

A seguire, la prima fase che prevede la formazione dedicata ai docenti delle scuole di primo e secondo ciclo. L'obiettivo di questo percorso, lungo sei mesi, e che coinvolgerà decine di docenti, formatori, esperti, e centinaia di studenti da ogni parte d'Italia lo spiega Anna Maria Angileri, dirigente scolastico del liceo Pascasino. "E' un approccio innovativo - dice la preside - che unisce discipline più diverse fin dalla scuola dell'infanzia, per sviluppare competenze creative in alunni sempre più connessi con il mondo". Per ottobre è prevista la "Maratona Steam": workshop, meeting, momenti formativi, interventi di testimonial, laboratori di creatività, di arte, digitale, realtà aumentata, tecnologia, robotica ed elettronica.

(ANSA).