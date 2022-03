Salvini visita cimitero Palermo con bare in attesa sepoltura

Matteo Salvini è giunto nel cimitero dei Rotoli, a Palermo, per constatare la situazione d'emergenza nel deposito dove in questo momento ci sono 993 bare in attesa di sepoltura. Da mesi la Lega contesta l'amministrazione comunale per la gestione del cimitero. E' la seconda volta che Salvini si reca al cimitero. Subito dopo farà incontri politici per affrontare il nodo delle elezioni comunali a Palermo e Messina di primavera e delle regionali d'autunno. Al momento il centrodestra non ha ancora ufficializzato le candidature. (