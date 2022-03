Ucraina: manifestazione davanti al consolato russo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Una manifestazione contro la guerra è stata organizzata davanti al consolato russo a Mondello, borgata di Palermo. Esposti cartelli contro Putin e la guerra.

"E' terribile quello che sta avvenendo in Ucraina - dice una donna - Sono tutti senza internet, senza corrente isolati. La situazione è devastante". "Io parlo con i miei parenti - aggiunge un'altra ucraina - e ogni volta non so se è l'ultima volta che li sento". A dare sostegno alla protesta c'è una donna bielorussa e una russa che sono contro "questo conflitto che sta devastando il paese".

"Non tutti i russi sono con Putin - dicono - Purtroppo viviamo in un paese dove i cittadini sono soggiogati dal potere.

Speriamo che i paesi dell'Europa riescano a fermare la guerra.

Le notizia che arrivano dal fronte sono molto preoccupanti purtroppo. Siamo in pena per gli ucraini e i russi". (ANSA).