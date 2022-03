Furti cellulari in locali Palermo, indagini su una donna

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Entra nei negozi si guarda in giro e mentre i titolari e commessi sono impegnati con i clienti porta via i cellulari. Le indagini sono rivolte su una donna di circa 35 anni, capelli rossi e naso pronunciato con un tatuaggio sulla mano destra. La donna si finge cliente e poi senza preoccuparsi dei sistemi di video sorveglianza afferra il cellulare ed esce come se nulla fosse. I colpi sono stati diversi soprattutto nei pub. L'ultimo colpo è stato denunciato dal negozio di abbigliamento "La signorile" in via Oreto. La proprietaria ha presentato denuncia al commissariato di polizia dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso. A metà gennaio altri imprenditori e negozianti avevano denunciato altri furti compiuti con le stesse modalità. (ANSA).