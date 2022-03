Comuni: a Contessa Entellina un benvenuto in stile Hollywood

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Un grande benvenuto artistico in stile "Hollywood" per un borgo che sta puntando sulla cultura.

Sette lettere marroni alte due metri, una accanto all'altra, a formare la parola "Kuntisa", con l'immancabile aquila a due teste, simbolo delle comunità arbëreshë. È la scultura che accoglierà i visitatori di Contessa Entellina, uno dei comuni siciliani dove si coltivano le radici greco-bizantine degli albanesi italiani. Il nome abbreviato del borgo in lingua arbëreshë è stato realizzato dal maestro Enzo De Luca, artista di Sambuca di Sicilia. La grande installazione in ferro farà coppia con un'altra di più piccole dimensioni, ed entrambe saranno installate nei due ingressi, a nord e sud del paese. "È una delle iniziative che stiamo portando avanti per valorizzare la nostra comunità - racconta a Le Vie dei Tesori, il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera - . Sulla scultura sarà presente l'aquila bicefala arbëreshë, anche se stiamo lavorando per recuperare il nostro stemma originario, che storicamente non troviamo in alcun decreto o documento ufficiale. Nell'Archivio storico di Palermo, abbiamo però individuato lo stemma di un'aquila a una testa, simbolo della famiglia Colonna, antichi proprietari dei feudi del territorio". L'installazione di benvenuto che sarà inaugurata nei prossimi giorni, si aggiunge ad altre iniziative di decoro urbano, frutto del progetto collettivo "Mecenati di noi stessi", lanciato insieme a Le Vie dei Tesori, come il murale di Igor Scalisi Palminteri che ritrae Eleonora d'Aragona, il cui monumento funebre è custodito nel vicino monastero di Santa Maria del Bosco. Ma c'è anche il busto dell'eroe albanese Scanderbeg, realizzato dall'artista palermitano Vincenzo Muratore, nel borgo Trinità della Pace. La scultura, inaugurata lo scorso novembre, davanti al presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, sarà nei prossimi mesi trasferita nel centro di Contessa, in una piazzetta riqualificata per l'occasione. (ANSA).