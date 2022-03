Il mondo colorato delle farfalle a Palermo e Marsala

(ANSA) - PALERMO, 01 MAR - Torna il mondo colorato delle farfalle a Palermo e a Marsala.Nel capoluogo la casa dei lepidotteri sarà alloggiata nel parco Uditore dall'11 marzo. Lo spazio - dicono gli organizzatori - è stato scelto appositamente per consentire ai visitatori di usufruire, dopo la visita alla Casa delle Farfalle, dell'area naturale del Parco e degli spazi di gioco all'aperto, mantenendo così lo spirito ludico, naturalistico e didattico che fin dall'inizio si è voluto dare al progetto.

La mostra delle farfalle vive e svolazzanti riapre anche Marsala dal 4 marzo all'interno di Palazzo Grignani in piazza Carmine.

La Casa delle Farfalle è un progetto itinerante, la cui formula combina il piacere della bellezza naturale con il risvolto istruttivo, facendo sempre attenzione a garantire il benessere degli esemplari. Così fin dall'inizio - dicono gli organizzatori - il progetto è stato inteso, e poi consolidato negli anni, dal suo curatore Enzo Scarso: un'educazione al bello e al buono, che trasmetta, soprattutto ai bambini, il rispetto della natura, attraverso le sue meraviglie. Circondati dallo sfavillio di colori di centinaia di farfalle, i piccoli e grandi visitatori saranno guidati nell'esperienza da un team di esperti naturalisti, che forniranno loro le spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat, insieme a tante altre curiosità.

Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 392 7691183 per Marsala e al numero 327 1369233 per Palermo. Per i contatti e le informazioni è invece possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social facebook e instagram. (ANSA).