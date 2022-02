Nuovo logo per 'Musica e cultura' nel ricordo di Impastato

(ANSA) - PALERMO, 28 FEB - Il nuovo logo dell'Associazione Musica e Cultura di Cinisi, associazione che porta lo stesso nome del circolo fondato da Peppino Impastato negli anni'70, verrà presentato mercoledì 2 marzo, presso l'Istituto Ragusa kiyohara Parlatore di Palermo. Il progetto voluto dal professore Alessandro Di Giugno è stato realizzato grazie agli studenti del corso di grafica e comunicazione nell'ambito del percorso di educazione civica promosso negli Istituti di ogni ordine e grado, dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Gli studenti, realizzando il logo che può essere definito come un vero e proprio compito capace di snodarsi tra gli anfratti della storia della Sicilia degli anni '70 e dell'impegno sociale e antimafia, hanno avuto l'opportunità di conoscere e approfondire la figura di Peppino Impastato, il giovane militante e giornalista di Cinisi ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 e divenuto simbolo di un rinnovato impegno culturale e artistico nel segno dell'antimafia sociale.

Il Circolo Musica e Cultura, rappresentò un momento di crescita fondamentale per il gruppo di ragazze e ragazze che fra Cinisi e Terrasini diedero vita a una intensa stagione di impegno pacifista, ecologista e antimafia che culminò nelle trasmissioni satiriche di Radio Aut. L'associazione che da quella esperienza prende il nome, incontrerà studenti e insegnanti per un confronto sull'importanza della comunicazione nella lotta alla mafia e nell'impegno sociale. All'incontro parteciperà il musicista e cantante Roy Paci, primo artista ad avere ricevuto il premio "Musica e Cultura", oggi arrivato alla dodicesima edizione e Giovanni Impastato, fratello di Peppino.

(ANSA).