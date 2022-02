Incendio in appartamento a Palermo, sgomberata palazzina

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Una palazzina in via Villagrazia a Palermo è stata sgomberata dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio in un appartemtno al secondo piano. Il rogo sarebbe partito dalla macchina del gas nella cucina. I tecnici stanno valutando l'agibilità del'immobile. Non ci sono feriti.

