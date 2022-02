Sicilia: Anci, bene ok terzo mandato per sindaci piccoli comuni

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - "Esprimiamo apprezzamento per l'approvazione in prima Commissione all'Ars della norma che consente il terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti". Lo affermano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Anci Sicilia.

"Si tratta di una proposta che come Anci Sicilia abbiamo avanzato ponendo il presupposto che tali limitazioni non appaiono giustificate in quanto non trovano corrispondenza in altre cariche istituzionali", aggiungono.

"Apprezziamo la posizione assunta dalle diverse forze politiche presenti in Commissione e il fatto che il Governo regionale, per il tramite dell'assessore Zambuto, abbia espresso parere favorevole. Ci auguriamo adesso che l'Aula - dicono Orlando e Alvano - possa esprimersi prontamente con un consenso ampio e trasversale affinché la norma possa trovare applicazione fin dalle prossime elezioni amministrative". (ANSA).