Musica: omaggio a Gershwin di Bepi Garsia per stagione Brass

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Un concerto, una dedica al grande compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense, George Gershwin, a Palermo per la stagione Brass in Jazz. Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia Bepi Garsia accompagnato dalla Orchestra Jazz Siciliana diretta dal maestro Antonino Pedone, venerdì 25 e sabato 26 febbraio. L'omaggio musicale impaginato da Antonino Pedone, apprezzato specialista del repertorio gershwiniano che dal podio dirige l'Orchestra Jazz Siciliana, è un riassunto quanto mai suggestivo ed emblematico del complesso e variegato universo sonoro del compositore statunitense. Bepi Garsia, artista molto più parsimonioso nelle sue sortite siciliane di quanto non lo sia, invece, in quelle oltre Stretto, è il protagonista del concerto. Sebbene sia musicista di formazione classica, il pianista ha respirato fin da piccolo l'aria del jazz e quindi è perfettamente in sintonia con quelle idee di musica senza compartimenti stagni che stanno alla base delle pagine di Gershwin di cui Garsia è interprete tanto assiduo quanto apprezzato. (ANSA).