Musica: a Palermo concerto di beneficenza del pianista Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Un concerto di beneficenza del maestro e pianista Fabrizio Puglisi, il cui ricavato sarà devoluto alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte e al Centro Astalli (Centro di accoglienza per immigrati, richiedenti asilo e rifugiati), è in programma domani sera, alle 20, nella chiesa del SS. Salvatore di Palermo, con il patrocinio del Lions Club Palermo dei Vespri. Per la prima volta in assoluto, saranno eseguite composizioni inedite del compositore nisseno e anche pezzi editi. Ne saranno interpreti privilegiati, numerosi musicisti, provenienti dall'Italia e dall'estero, legati al compositore, già nel passato, coinvolti in sue composizioni.

Variegato il repertorio variegato:si passa dalle rielaborazioni pianistiche di temi famosi (Bach, Haendel) a lavori originali premiati e menzionati, in concorsi musicali, fino ai difficili studi pianistici, revisionati recentemente e di prossima uscita editoriale, nella nuova versione. "Con la mia musica desidero esplorare, comunicare - racconta il pianista -, emozionare è molto difficile da attuare, in quanto non tutte le musiche riescono nell'intento o partono da tale presupposto. Comunicare è uno dei pilastri della composizione, scrivere musica senza riuscire a comunicare, renderebbe vano ogni approccio". Uno degli ultimi lavori pianistici di Puglisi, "Forgotten music", volge uno sguardo al passato, con ammiccamenti, sonorità ed armonie di stampo tardo-romantiche: sarà eseguito da Irene Veneziano, una delle pianiste più rinomate del panorama internazionale. Interverranno alla serata i pianisti Tatiana Orlova russa di origine, Cecilia Ferreri, Chiara Bertoglio, Maria Giovanna Gulino, Giovanni Battista Romano e Luigi Petta.

Concluderanno la serata il violista Gianmarco Puglisi e il trio di fiati composto da Lavinia Garlisi (flauto), Angelo La Porta (oboe) e Rosario Guzzetta (clarinetto). (ANSA).