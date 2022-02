Teatro: I Sansoni in tour con "Fratelli...ma non troppo!"

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Si chiama 'Fratelli...ma non troppo!' l'irriverente spettacolo che I Sansoni porteranno in tre teatri siciliani. Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome d'arte di Fabrizio e Federico Sansone, promettono di far ridere a crepapelle gli spettatori siciliani. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, per le tre date siciliane sarà organizzato da Agave Spettacoli che ha scelto Catania, Marsala e Palermo per l'evento della prossima primavera.

'Fratelli...ma non troppo!' farà il suo debutto nazionale proprio a Catania al Teatro Metropolitan il 26 marzo. Il tour si sposterà poi a Marsala, in provincia di Trapani, al Teatro Impero il 29 marzo e poi, anche a Palermo al Teatro Golden il prossimo 8 aprile. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok) - grazie al contenuto "Io non sono razzista, però…" che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni - I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo "Fratelli, ma non troppo!". Durante il tour, I Sansoni raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c'è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l'altro che subisce, un fratello più buono e l'altro un po' meno. I biglietti sono già in vendita online su www.vivoconcerti.com, in tutti i punti vendita autorizzati, così come presso i botteghini dei teatri. (ANSA).