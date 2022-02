Pesca: guardia costiera sequestra 100 chili di novellame

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 23 FEB - Un uomo è stato bloccato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Palermo con 100 chili di novellame nel territorio di Termini Imerese. I militari della guardia costiera lo hanno sorpreso mentre stava caricando diversi secchi pieni di "neonata" di pesce in auto. I controlli erano scattati tra Campofelice di Roccella e Termini comuni dove spesso avvengono sbarchi di pesce pescato illegalmente. E in effetti i controlli hanno portato al sequestro del dei sei secchi con dentro il novellame di sarda. "Questa pesca è tra le più pericolose e va contrastata in ogni modo - dicono i militari - perché mette a rischio la catena ittica e la sostenibilità ambientale". All'uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.000 euro con conseguente sequestro del prodotto ittico. Il pesce sequestrato, dopo il controllo dei veterinari dell'Asp di Termini Imerese è stato giudicato idoneo al consumo alimentare umano, è stato devoluto in beneficenza ad un locale istituto caritatevole. "Per la pesce di esemplari sottomisura - aggiungono i militari - in proporzione al quantitativo illecitamente pescato/trasportato, la pertinente sanzione amministrativa può arrivare fino ad un massimo di 75.000 euro oltre che alla confisca degli attrezzi utilizzati".

(ANSA).