Covid: non rispettano le norme, chiuse due discoteche

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Mancato rispetto delle norme anti covid e i militari del Nas di Palermo, con il supporto della compagnia carabinieri di Palermo San Lorenzo hanno chiuso per cinque gironi due discoteche nel capoluogo siciliano: una in via dei Nebrodi la seconda in via Quintino Sella ed elevato sanzioni per 800 euro. Nel corso dei controlli sono emerse, secondo l'accusa, irregolarità nei due locali con la mancanza di adeguata informazione sulle misure di prevenzione, irregolarità negli elenchi delle persone presenti. inadeguata gestione degli spazi. In uno dei due locali è stata trovata la presenza di clienti oltre il limite massimo di capienza consentito. Altri due locali controllati sono risultati in regola. (ANSA).