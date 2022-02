Musei: boom di visitatori per statua Dea Atena al Salinas

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - "La grande affluenza di pubblico registrata al Museo Archeologico Regionale Salinas nello scorso fine settimana, con il tutto esaurito per le visite guidate, è il migliore indicatore sugli effetti del recente arrivo a Palermo dalla Grecia della scultura della dea Atena". Lo sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, che evidenzia come "la sala in cui è esposta la statua acefala della dea è fra le più gettonate, non soltanto dagli adulti, ma anche dai tanti adolescenti e dai bambini che hanno visitato il Museo". "L'accordo di collaborazione che abbiamo siglato con il Museo dell'Acropoli di Atene - prosegue - va proprio nella direzione di un maggiore potenziamento della nostra offerta culturale che sarà arricchita nei prossimi mesi anche dall'arrivo di un paio di reperti che saranno esposti a Gela in occasione della mostra su Ulisse e da una esposizione che sarà curata dalla direttrice del museo Salinas, Caterina Greco che vedrà, ancora una volta, l'arrivo in Sicilia di significative testimonianze archeologiche provenienti dalla Grecia". (ANSA).