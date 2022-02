Rinviata riapertura piscina comunale a Palermo per un guasto

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Piscina comunale di Palermo ancora chiusa nonostante le rassicurazioni sulla riapertura prevista per oggi. Un problema ad una pompa della vasca coperta ha causato il rinvio della riapertura al pubblico. Si sta cercando di aprire almeno la vasca scoperta, ma si aspetta che la temperatura dell'acqua raggiunga la temperatura prevista dalle norme vigenti. Ad aggiustare il guasto alla pompa della vasca interna sarà una squadra inviata dall'Amg anche se bisogna ancora capire l'entità del problema che potrebbe essere stato causato dalla lunga inattività dell'impianto. La piscina comunale di viale del Fante aveva chiuso quasi un mese fa per la presenza di batteri della legionella nell'acqua.

"La normalità a Palermo non è di casa - si lamenta il presidente della Waterpolo Palermo Antonio Coglitore - Piscina comunale di nuovo in tilt, le pompe non funzionano e oggi nessuna riapertura. Il problema è emerso oggi evidentemente, del resto in un mese di chiusura verificare che tutto fosse a posto come avevano chiesto le società sportive, era un processo troppo complesso". (ANSA).