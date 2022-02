Covid: Musumeci, credo che il peggio sia alle nostre spalle

(ANSA) - CATANIA, 21 FEB - "Ormai anche in Sicilia credo che il peggio sia alle nostre spalle. Già si può stare all'aperto senza mascherina e penso che anche all'interno, osservando alcune regole improntate alla prudenza, potremo toglierle. E guardare così alla ripresa economica perché la Sicilia torna già a essere affollata di turisti e in alcuni alberghi c'è un giustificato ottimismo con le prenotazioni vanno a gonfie vele.

Bisogna a questo punto guardare al futuro con entusiasmo perché questa terra si sta rialzando per dare speranza a chi l'aveva persa". Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di un incontro Catania, sull'andamento della pandemia da Coronavirus nell'Isola. (ANSA).