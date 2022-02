Covid: in Sicilia 4.468 i nuovi positivi, 10 i morti

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Sono 4.468 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.596 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.504. Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 14,6%.

L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 247.522 con un decremento di 937 casi. I guariti sono 5.530 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 9.263.

Sul fronte ospedaliero sono 1.279 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 100, un caso in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.070. casi, Catania 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Caltanissetta 213, Agrigento 253, Enna 229.

