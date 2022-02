Giovane da ieri disperso a Stromboli, ricerche

(ANSA) - STROMBOLI, 19 FEB - Da ieri pomeriggio un giovane, di origini campane, risulta disperso a Stromboli e per la ricerca si sono mobilitate squadre del soccorso alpino e speleologico, militari della guardia di finanza arrivati nell'isola delle Eolie con la motovedetta, carabinieri e i vigili del fuoco Setacciata la terraferma, lo specchio d'acqua e anche l'area del vulcano, fino a 400 metri di quota perché oltre non si può andare per via dei divieti. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Messina fino ad ora hanno dato esito negativo.

(ANSA).