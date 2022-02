Nasce in overdose, neonata ricoverata ad Agrigento

(ANSA) - AGRIGENTO, 14 FEB - Una neonata di Licata, risultata essere in overdose da cocaina e cannabionoidi, è stata trasferita dall'ospedale San Giacomo d'Altopasso della città del Faro al San Giovanni di Dio di Agrigento. La madre - stando a quanto emerge - è una tossicodipendente e il trasferimento è stato effettuato "per complicazioni in seguito al parto". E' accaduto tutto nella notte fra sabato e domenica. Avviata un'indagine.

Appena un paio di settimane fa una bimba di un anno e mezzo agrigentina venne ricoverata al "Di Cristina di Palermo dopo aver ingerito della droga. I genitori, di 26 e 36 anni, residenti a Porto Empedocle vennero denunciati dai carabinieri per lesioni colpose. (ANSA).