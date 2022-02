Calcio:Prg Sports piazza alla Roma il difensore Keramitsis

(ANSA) - PALERMO, 12 FEB - Colpo grosso per la Prg Sports, una società di agenti sportivi di Palermo, costituita nel 2020 da quattro giovani avvocati con la passione per lo sport che hanno deciso di entrare in un mondo difficile come quello del calcio. Un cliente della società, Dimitrios Keramitsis difensore centrale 2004, ha fatto il suo esordio in prima squadra con la maglia della Roma, allo stadio Olimpico. Il nome Prg Sports è composto dalle iniziali dei cognomi di tre dei soci, Francesco Pignatone, Alberto Rausa e Antonio Governale, Il quarto socio è Emanuele La Rocca, Prg Sports è una squadra di professionisti che mette a disposizione dei propri assistiti dalla pianificazione del percorso sportivo alla cura dell'immagine, all'assistenza assicurativa, ai rapporti con la stampa e pubbliche relazioni, all' assistenza legale, alla consulenza fiscale. "Ci mettiamo cuore, competenza e dedizione. Ed è un orgoglio da palermitani riuscire a imporsi in un contesto difficile e molto competitivo come il calcio", dicono i soci.

