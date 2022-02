Sicilia: Pd tenta la 'carta' Chinnici per campo largo

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - E' sull'eurodeputata Caterina Chinnici che il Pd sta puntando per provare a far convergere l'area moderata nella costruzione di quel campo largo che permetterebbe ai Dem di approfittare delle 'spaccature' nel centrodestra ed evitare di ritrovarsi nel pantano se i 5S non dovessero trovare la quadra. Da qualche settimana il nome dell'ex assessore nella giunta di Raffaele Lombardo è il fulcro dei colloqui dei Dem con chi sta ragionando alla creazione del 'Centro' come possibile via d'uscita dalle sabbie mobili. Il suo nome, risulta all'ANSA, è stato fatto in diverse riunioni informali con qualche big del centrodestra, insofferente al sovranismo di Fratelli d'Italia. Al momento però non sembra che il nome della Chinnici stia facendo presa, anche perché non è per niente scontata la decomposizione finale del centrodestra, ma anche perché questo campo largo non piace affatto all'area di sinistra. (ANSA).